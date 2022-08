Asiatische Aktien größtenteils niedriger, da die Anleger auf die Konferenz in Jackson Hole blicken

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



CANBERA (dpa-AFX) - Asiatische Aktien haben am Mittwoch zum achten Mal in Folge nachgegeben. Europas Energieprobleme und eine von einer Dürre ausgelöste Stromkrise in China machten die Anleger nervös. Die Anleger rechneten auch mit einer hawkishen Botschaft der Federal Reserve auf dem Symposium in Jackson Hole in dieser Woche. Der Dollar wurde fest gehandelt und die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen… Hier weiterlesen