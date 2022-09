Asiatische Aktien geben wegen Rezessionsängsten nach

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



CANBERA (dpa-AFX) - Asiatische Aktien haben am Mittwoch nachgegeben, da die aggressiven Äußerungen der US-Notenbank Fed die Sorgen vor einer drohenden Rezession verstärkten. Auch Sorgen über die Energiekrise in Europa und nicht finanzierte Steuersenkungen in Großbritannien machten die Anleger nervös. Der US-Dollar erreichte einen neuen Höchststand seit zwei Jahrzehnten und die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen überstiegen zum ersten Mal seit mehr… Hier weiterlesen