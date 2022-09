Asiatische Aktien geben inmitten erneuter Fed-Angst nach

CANBERA (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend schwächer geschlossen und folgten damit den Verlusten der Wall Street, die sich vor dem Hintergrund neuer Sorgen über eine restriktive Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche Sorgen machte. Die Einzelhandelsumsätze in den USA stiegen im August um 0,3 Prozent, nachdem sie im Juli um 0,4 Prozent gesunken waren… Hier weiterlesen