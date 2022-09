Asiatische Aktien fallen nach Putins Ankündigung einer teilweisen Mobilisierung des Militärs

CANBERA (dpa-AFX) - Asiatische Aktien haben am Mittwoch niedriger geschlossen, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin eine teilweise Mobilisierung des Militärs im Land angekündigt und damit geopolitische Spannungen in den Vordergrund gerückt hatte. In einer Fernsehansprache sagte Putin, die teilweise Mobilisierung seiner 2 Millionen Mann starken Militärreserven diene der Verteidigung russischer Territorien, da der Westen Russland zerstören wolle und keinen… Hier weiterlesen