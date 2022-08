Asiatische Aktien erzielen vorsichtige Gewinne, da die Händler auf die US-Inflationsdaten warten

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

CANBERA (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag leicht höher geschlossen, während die japanischen Märkte nach enttäuschenden Gewinnmeldungen deutlich nachgaben. Vor den am Mittwoch anstehenden wichtigen US-Inflationsdaten, die das Tempo künftiger Zinserhöhungen durch die US-Notenbank bestimmen werden, wurden die regionalen Gewinne begrenzt. Chinesische Aktien konnten leichte Gewinne verbuchen, der Shanghai Composite Index schloss mit einem Plus von 0,32 Prozent… Hier weiterlesen