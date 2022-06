Asiatische Aktien: Wegen Rezessionsängsten meist niedriger!

Die Wall Street war aufgrund von Befürchtungen, dass eine aggressive Zinsstraffung der US-Notenbank die weltgrößte Volkswirtschaft in eine Rezession stürzen könnte, in den Bärenmarkt eingetreten. Kommt ein größerer Zinsschritt? Da die Inflation deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der Fed liegt, fragen sich die Anleger, ob die US-Notenbank während der zweitägigen Sitzung, die am Mittwoch zu Ende geht, einen größeren Zinsschritt ankündigen… Hier weiterlesen