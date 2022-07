Asiatische Aktien: Uneinheitlich, da Chinas Covid-Fälle ansteigen!

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Montag uneinheitlich geschlossen und die US-Aktienfutures fielen, da die Inflationssorgen anhielten und neue COVID-19-Massentests in Teilen Ostchinas die Sorgen über eine Verlangsamung des globalen Wachstums verstärkten. Gold wurde zu Wochenbeginn flach gehandelt, und der Dollar bewegte sich in der Nähe von Zwei-Dekaden-Höchstständen, während der Ölpreis aufgrund von Sorgen über ein knappes Angebot und eine geringere… Hier weiterlesen