Asiatische Aktien: Aufgrund von Inflations- und Wachstumssorgen abgerutscht!

Wegen anhaltender Sorgen über Inflation und Wachstum herrschte ein vorsichtiger Unterton vor. Chinesische Aktien schwankten, bevor sie geringfügig niedriger schlossen, nachdem die People's Bank of China in einem weithin erwarteten Schritt ihre Benchmark-Kreditzinsen für Unternehmens- und Haushaltskredite beibehalten hatte. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 0,42 Prozent auf 21.163,91 Punkte. Japanische Aktien gaben nach, wobei Chip- und Energieaktien… Hier weiterlesen