Asiatische Aktien: Angesichts wachsender Rezessionssorgen zurückgezogen!

Ein neuer COVID-19-Ausbruch in China verstärkte die Sorgen um eine weltweite Konjunkturabkühlung. Die Anleger warteten auch auf eine Woche mit wichtigen Daten und Gewinnen, um Richtungshinweise zu erhalten. Der US-Verbraucherpreisindex für Juni wird am Mittwoch veröffentlicht und die Einzelhandelsumsätze für Juni sind für Freitag geplant. Asiatische Aktien brechen ein Chinesische Aktien fielen stark, da steigende Fallzahlen in mehreren Regionen Gespräche… Hier weiterlesen