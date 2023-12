Asiatic Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Aktienkurs von Asiatic hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Unterperformance von 64,87 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -10,13 Prozent, und Asiatic liegt aktuell 64,87 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten werden Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst. Die Analyse sozialer Plattformen ergab neutrale Kommentare und Themen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung führte.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild rund um Asiatic, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Asiatic-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch ist sie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Asiatic basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Asiatic in Bezug auf die Aktienkursentwicklung, Stimmung und RSI-Bewertung als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft wird.