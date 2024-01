Asiatic Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Asiatic-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Asiatic weder überkauft noch überverkauft und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Asiatic.

Was die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz betrifft, konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen beim Stimmungsbild der Asiatic-Aktie in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Asiatic daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -75 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Asiatic damit 64,93 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -10,07 Prozent, und Asiatic liegt aktuell 64,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance erhält die Aktie auf dieser Stufe insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Schließlich wurden auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger in die Bewertung einbezogen. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Asiatic in den sozialen Medien neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen rund um Asiatic diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Asiatic-Aktie aufgrund der verschiedenen Faktoren, die in die Analyse einbezogen wurden.