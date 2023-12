Asiatic Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und Werte dazwischen als neutral eingestuft werden. Der RSI von Asiatic liegt bei 50, was einer neutralen Einstufung entspricht. Für den Zeitraum von 25 Tagen zeigt der RSI25 ebenfalls einen Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Asiatic in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche der "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um -1,62 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Asiatic in diesem Vergleich um -48,38 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -1,62 Prozent im "Industrie"-Sektor liegt Asiatic mit einer Unterperformance von 48,38 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Asiatic ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.