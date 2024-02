Asiatic Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "VivoPower International":

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Asiatic in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Asiatic unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Asiatic von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche erzielte Asiatic in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -75 Prozent, was einer Underperformance von -67,89 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie 67,89 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,66 liegt unter dem Branchendurchschnitt von 33,38. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.