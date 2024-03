Asiaray Media Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Asiaray Media-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,09 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag ging der Schlusskurs jedoch bei 0,57 HKD zu Buche, was einem Unterschied von -47,71 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält Asiaray Media insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Asiaray Media-Aktie in den letzten 7 Tagen 33, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Für die letzten 25 Handelstage ist der RSI weniger volatil und liegt bei 56,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Asiaray Media haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Asiaray Media eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Asiaray Media daher auch hier eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält die Asiaray Media-Aktie somit in verschiedenen Analysen und Bewertungen ein "Neutral"-Rating.