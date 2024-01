Asiaray Media Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Asiaray Media wird der 7-Tage-RSI momentan auf 100 Punkte geschätzt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf der 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch weder im überkauften noch im überverkauften Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für Asiaray Media wird als neutral bewertet, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und das Meinungsbild insgesamt ausgeglichen war.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Asiaray Media-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Dabei zeigt sich eine Abweichung von -31,54 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. In Bezug auf Asiaray Media wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls stabil. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft.