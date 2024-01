Asian Micro Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Asian Micro liegt bei 0, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen RSI von 0 für die Asian Micro, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Asian Micro auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -40 Prozent erzielt, was 34,26 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,74 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -7,17 Prozent, und die Asian Micro liegt aktuell 32,83 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Asian Micro haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".