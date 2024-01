Asian Micro Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkurs von Asian Micro hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -40 Prozent erzielt, was 34,59 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von -7,07 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt Asian Micro aktuell 32,93 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Asian Micro als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 50, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 einen Wert von 0 aufweist, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb unverändert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt, dass über Asian Micro in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Asian Micro sowohl aufgrund des Relative Strength-Index als auch des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.