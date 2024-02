Asian Micro Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Derzeit wird die Aktie von Asian Micro aufgrund des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 375 als überbewertet eingestuft. Das bedeutet, dass die Börse 375 Euro für jeden Euro Gewinn von Asian Micro zahlt, was 757 Prozent mehr ist als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt der durchschnittliche KGV-Wert momentan bei 43. Aufgrund dieses Vergleichs wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Asian Micro im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 0 % aus, was 5,97 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 5,97 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält auch hier die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Asian Micro ist insgesamt eher neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien und anderen Meinungsforen hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Asian Micro. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage ergeben einen Wert von 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung auf verschiedenen Ebenen, basierend auf dem KGV, der Dividendenrendite, der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength-Index.