Asian Micro Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Asian Micro steht bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 betrachtet einen längeren Zeitraum von 25 Tagen und auch hier bewegt sich der RSI für die Asian Micro bei 50, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität für Asian Micro ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen rund um Asian Micro in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge und überwiegend neutrale Themen wurden in den vergangenen Tagen angesprochen. Damit wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Asian Micro bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Asian Micro in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -40 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche sind im Durchschnitt um -2,83 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -37,17 Prozent im Branchenvergleich für Asian Micro bedeutet. Im "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,28 Prozent im letzten Jahr. Asian Micro lag 34,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.