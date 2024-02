Asian Micro Aktie: Am Scheideweg

Der Aktienkurs von Asian Micro hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 10,82 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -6,44 Prozent, und die Aktie liegt derzeit 13,56 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asian Micro beträgt derzeit 375, was 829 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 40 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Asian Micro in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.