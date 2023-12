Asian Micro Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Asian Micro liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich über einen Zeitraum von 25 Tagen erstreckt, steht bei 100, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hindeutet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren beurteilt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Asian Micro untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Asian Micro ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 375 auf, was 633 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Das Sentiment und der Buzz rund um Asian Micro wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Asian Micro daher in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.