Asian Citrus Holdings Aktie: Finger weg?

Der Aktienkurs des Unternehmens Asian Citrus hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -66,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -10,59 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Asian Citrus im Branchenvergleich eine Underperformance von -55,5 Prozent aufweist. Im Verbrauchsgütersektor lag die mittlere Rendite bei -10,79 Prozent im letzten Jahr, und Asian Citrus verzeichnete eine Unterperformance von 55,29 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich bedeutet dies ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Asian Citrus in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine speziellen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Insgesamt erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen über Asian Citrus wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Asian Citrus derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,06 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,026 HKD) um -56,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage zeigt sich eine Abweichung von -13,33 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt dies ein Rating von "Schlecht" für die Asian Citrus Aktie.