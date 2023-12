Asiamet Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für Anleger. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Aktie führte. Auch die Gespräche der Anleger über das Unternehmen Asiamet waren in den letzten Tagen überwiegend positiv.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses der Asiamet-Aktie von -25,93 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -10,11 Prozent. Daher erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik insgesamt eine schlechte Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Asiamet in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,91 Prozent, was eine Underperformance von -15,3 Prozent im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche und dem "Materialien"-Sektor bedeutet. Dadurch erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie ein schlechtes Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung, da der RSI bei 37,86 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 von 61 deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.