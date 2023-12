Asiamedic Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Asiamedic im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Asiamedic beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Asiamedic-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI-Wert ebenfalls bei 40 liegt. Somit ergibt sich nach der RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Asiamedic.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Asiamedic im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,67 Prozent erzielt, was 27,29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -14,57 Prozent, wobei Asiamedic aktuell 31,24 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen nicht bei Asiamedic festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe führt.