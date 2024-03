Asiamedic Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Aktie von Asiamedic wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 6,52 liegt es 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 26,09 im Segment "Gesundheitsdienstleister". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung nach der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Asiamedic von 0,011 SGD eine Entfernung von +10 Prozent vom GD200 (0,01 SGD), was in der charttechnischen Bewertung als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,01 SGD. Dies zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal, da der Abstand +10 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Asiamedic als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche erzielte Asiamedic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,09 Prozent. Dies steht im Kontrast zu einem durchschnittlichen Rückgang von -15,6 Prozent bei ähnlichen Aktien, was einer Outperformance von +24,69 Prozent für Asiamedic entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -13,2 Prozent im letzten Jahr, wobei Asiamedic um 22,29 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Asiamedic ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Asiamedic im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (4,04 %) keine Ausschüttung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da die Differenz 4,04 Prozentpunkte beträgt.