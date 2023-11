Asiabasemetals Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die technische Analyse der Aktien von Asiabasemetals zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,15 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,09 CAD lag und somit einen Abstand von -40 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,13 CAD, was einer Differenz von -30,77 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Auch die Anlegerstimmung spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Asiabasemetals in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Ebenso wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Asiabasemetals. Der RSI7 liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 50 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, sowie eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird Asiabasemetals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls als "Neutral" bewertet.