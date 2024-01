Asiabasemetals Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Asiabasemetals wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Asiabasemetals-Aktie als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 58,33, was bedeutet, dass Asiabasemetals hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Asiabasemetals für diesen Punkt unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Asiabasemetals-Aktie aktuell bei 0,14 CAD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,08 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -42,86 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie entsprechend als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,11 CAD erhält Asiabasemetals mit einer aktuellen Differenz von -27,27 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was Asiabasemetals eine "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse einbringt. Insgesamt erhält Asiabasemetals von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Asiabasemetals in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Somit wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Asiabasemetals daher eine "Neutral"-Bewertung.