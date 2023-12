Asiabasemetals Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Asiabasemetals nicht wesentlich verändert. Weder in den sozialen Medien noch in der Anzahl der Beiträge konnte eine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Asiabasemetals liegt bei 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 61,54 und führt daher ebenfalls zu einer Neutral-Bewertung.

Bei der technischen Analyse, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, zeigt sich ein deutlicher Rückgang. Der aktuelle Wert liegt bei 0,14 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,105 CAD liegt, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,12 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in der charttechnischen Analyse.

Die Stimmung in den sozialen Medien sowie die Kommentare zu Asiabasemetals waren neutral, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Neutral" führt. Somit wird Asiabasemetals sowohl hinsichtlich des Sentiments als auch der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.