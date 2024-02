Asia Vets Aktie: Das wird teuer!

Der Aktienkurs von Asia Vets wird fundamental betrachtet als unterbewertet eingestuft, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3193,48, was 12665 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (25,02). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin. Daher wird die Aktie aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Aktie von Asia Vets. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Asia Vets-Aktie der letzten 200 Handelstage um 48 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen um 35 Prozent, was auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Aktie von Asia Vets um 5 Prozent höher liegt als die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie", und sogar um 24,63 Prozent höher als die Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.