Asia Vets Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde auch die Asia Vets-Aktie in den sozialen Medien diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden weder positiven noch negativen Themen rund um Asia Vets stark diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die trendfolgenden Indikatoren geben Aufschluss darüber, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Asia Vets-Aktie beträgt derzeit 0,06 SGD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,028 SGD) liegt. Auf dieser Basis erhält Asia Vets somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,05 SGD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Asia Vets daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt die Dynamik eines Aktienkurses auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI für Asia Vets ist mit 100 als "Schlecht" eingestuft, ebenso wie der RSI25 mit einem Wert von 97,37. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Schlecht".

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über das Bild einer Aktie. Bei Asia Vets wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.