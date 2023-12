Asia Vets Aktie: Was war das denn?

Die Aktie von Asia Vets hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Überperformance von 14,36 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -12,96 Prozent, wobei Asia Vets aktuell 17,96 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Asia Vets. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Asia Vets kaum mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Asia Vets-Aktie am letzten Handelstag bei 0.029 SGD lag, was einem Unterschied von -51,67 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,06 SGD) entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen deutlichen Abwärtstrend, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der einfachen Charttechnik führt.