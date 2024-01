Asia Vets Aktie: War das schon alles?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien liefern. Bei Asia Vets wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Asia Vets-Aktie beträgt aktuell 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Asia Vets überkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Asia Vets wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

Im Branchenvergleich hat Asia Vets in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -11,07 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,07 Prozent im Branchenvergleich für Asia Vets. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Asia Vets um 12,92 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.