Asia Vets Aktie: Schlimme Zeiten!

Die technische Analyse der Asia Vets-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,026 SGD liegt, was einem Unterschied von -48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,03 SGD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-13,33 Prozent), was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Asia Vets-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Asia Vets-Aktie zeigt, dass sie aktuell mit einem Wert von 100 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 55, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Schlecht".

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Asia Vets.

Im Branchenvergleich erzielte die Asia Vets-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +25,65 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um -20,65 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, in dem eine mittlere Rendite von -17,56 Prozent erzielt wurde, lag Asia Vets um 22,56 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.