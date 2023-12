Asia Vets Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die charttechnische Analyse der Asia Vets-Aktie zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,06 SGD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,04 SGD, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,06 SGD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Asia Vets-Aktie liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage führt ebenfalls zu einem RSI von 100 und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" und der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" zeigt sich, dass die Asia Vets-Aktie eine Rendite von 5 Prozent bzw. 19,99 Prozent übertrifft. Diese starke Entwicklung führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Asia Vets wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Asia Vets beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.