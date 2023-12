Asia Vets Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Asia Vets-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,06 SGD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,029 SGD, was einen Unterschied von -51,67 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen mit einem Wert von 0,06 SGD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Asia Vets festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Asia Vets daher für diese Stufe ein "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Asia Vets-Aktie mit einer Rendite von 5 Prozent eine überdurchschnittliche Entwicklung auf. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von 17,71 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Asia Vets zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.