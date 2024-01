Asia Television Holdings Aktie: Reine Nervensache!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Asia Television in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher ebenfalls als neutral bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich hingegen eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 0,26 HKD für die Asia Television-Aktie. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,275 HKD, was einem Unterschied von +5,77 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine gute Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist eine positive Entwicklung auf, da der letzte Schlusskurs mit 0,05 HKD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von +450 Prozent entspricht. Die Asia Television-Aktie erhält daher auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein gutes Rating.

In fundamentalen Aspekten wird deutlich, dass Asia Television im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) unterbewertet ist. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,59 ergibt sich eine Differenz von 89 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,45, was zu einer guten Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Asia Television aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,15 liegt. Daraus ergibt sich eine Differenz von -6,15 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite. Auf Grundlage dieses Ergebnisses wird von der Redaktion eine schlechte Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie gegeben.