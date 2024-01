Asia Tele-Net and Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen hat die Aktie von Asia Tele-net & viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Reaktionen. Auch wurden in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Themen rund um Asia Tele-net & stark diskutiert. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende weist Asia Tele-net & im Vergleich zur Branche Maschinen eine Dividendenrendite von 3,37 % auf, was 2,95 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 6,32 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asia Tele-net & einen Wert von 5 auf. Im Vergleich zum branchenüblichen KGV von 47,25 liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt (ca. 89 %). Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie als unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Asia Tele-net & bei 0,9 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,89 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der Abstand zum GD200 beträgt -1,11 %, und der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,91 HKD, was einem Abstand von -2,2 % entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".