Asia Tele-Net and Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Asia Tele-net & wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 5,53, was einen Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,73 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Asia Tele-net & eine Performance von -7,61 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -10,13 Prozent, was einer Outperformance von +2,51 Prozent für Asia Tele-net & entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -8,65 Prozent, wobei Asia Tele-net & um 1,03 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass die Asia Tele-net &-Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,88 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,93 HKD liegt, was einer Abweichung von +5,68 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,94 HKD, was einer Abweichung von -1,06 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Asia Tele-net & basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung für Asia Tele-net & festgestellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral".