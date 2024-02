Asia Tele-Net and Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Asia Tele-net & hat ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,82, was unter dem Branchendurchschnitt von 45,56 liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie unterbewertet ist. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat der Asia Tele-net & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,74 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Maschinen-Branche im Durchschnitt um -9,32 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,58 Prozent im Branchenvergleich für Asia Tele-net &. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,49 Prozent hatte, lag Asia Tele-net & um 6,75 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf den Asia Tele-net & wurde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für den Asia Tele-net & liegt auf 7-Tage-Basis aktuell bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 26,67, was auf eine Überverkauftheit hindeutet. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass der Asia Tele-net & in fundamentaler Hinsicht als "Gut" eingestuft wird, während die Stimmung und der RSI zu einer "Neutral"-Bewertung führen.