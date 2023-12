Asia Standard Hotel Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Asia Standard Hotel-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,1 HKD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 0,086 HKD verzeichnet, was einem Unterschied von -14 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,09 HKD, und der letzte Schlusskurs befindet sich nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,44 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Asia Standard Hotel-Aktie im vergangenen Jahr bei -5,26 Prozent, was 16,17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 5,25 Prozent, und die Aktie von Asia Standard Hotel liegt aktuell 10,52 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Asia Standard Hotel eine Rendite von 0 % aus, was 6,26 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,26 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält die Aktie hier ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) wird die Asia Standard Hotel-Aktie als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,7 gehandelt wird. Dies ergibt einen Abstand von 95 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,47, was auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat.