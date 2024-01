Asia Standard Hotel Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Asia Standard Hotel-Aktie hat laut einer technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,1 HKD für den Schlusskurs erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,08 HKD, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (0,08 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat die Asia Standard Hotel-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,73 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -24,01 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit 32,06 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenrendite für Asia Standard Hotel beträgt 0 Prozent, was unter dem Durchschnittswert liegt. Daher erhält die Aktie auch in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie wird auch berücksichtigt, und hier zeigen sich neutralen Kommentare und Themen in den sozialen Medien. Aufgrund dessen wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.