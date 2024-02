Asia Standard Hotel Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Asia Standard Hotel wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,85 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 56,04, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,86 Prozent erzielte, was 47,26 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -9,46 Prozent, wobei Asia Standard Hotel aktuell 43,4 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite wird diese für Asia Standard Hotel mit 0 Prozent angegeben, was 1,36 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Asia Standard Hotel sich in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit "Neutral" bewertet.