Asia Standard Hotel Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Asia Standard Hotel ein viel diskutiertes Thema. Die Diskussionen zeigten weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Asia Standard Hotel. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erzielte Asia Standard Hotel in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,52 Prozent. Ähnliche Aktien aus dieser Branche fielen im Durchschnitt um -8,01 Prozent, was bedeutet, dass Asia Standard Hotel eine Underperformance von -45,52 Prozent aufweist. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die mittlere Rendite bei -4,65 Prozent im letzten Jahr, wobei Asia Standard Hotel um 48,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Asia Standard Hotel derzeit bei 0,09 HKD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,066 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -26,67 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 0,08 HKD, was einer Differenz von -17,5 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Asia Standard Hotel liegt der RSI7 aktuell bei 69,7 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 56,67). Somit erhält das Asia Standard Hotel-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.