Asia Standard Hotel Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die Asia Standard Hotel-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,1 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,078 HKD, was einem Rückgang von 22 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,09 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Minus von 13,33 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Asia Standard Hotel-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -27,73 Prozent, was 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie mit einem Wert von -4,18 Prozent um 23,56 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Asia Standard Hotel-Aktie mit einem Wert von 1,7 deutlich niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche, die mit 30,84 bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht eine Einstufung von "Gut" ergibt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Aus Sicht der Anleger-Stimmung ergibt sich also eine Einschätzung von "Neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Asia Standard Hotel-Analyse vom 31.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Asia Standard Hotel jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Asia Standard Hotel-Analyse.

Asia Standard Hotel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...