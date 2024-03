Asia Standard Hotel Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Für die Asia Standard Hotel zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 53,33, was auf Neutralität hinweist, da weder überkauft noch -verkauft. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 59, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet die Asia Standard Hotel im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels Restaurants und Freizeit eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 6,14 Prozentpunkte unter dem durchschnittlichen Wert liegt. Daher wird der Ertrag als schlecht eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Asia Standard Hotel in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt ebenfalls keine signifikante Abweichung von der Norm, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt die Asia Standard Hotel eine Rendite von -48,03 Prozent, was 46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -2,85 Prozent, wobei die Asia Standard Hotel mit 45,18 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.