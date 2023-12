Asia Standard Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "PNE":

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurde weder über positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Asia Standard diskutiert. Deshalb bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass die Asia Standard derzeit als "Schlecht" einzustufen ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,55 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,445 HKD) um -19,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,46 HKD zeigt eine Abweichung von -3,26 Prozent. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmungslage für Asia Standard in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Asia Standard-Aktie ergibt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 57,14, was eine neutrale Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung nach der RSI-Analyse für Asia Standard.