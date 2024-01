Asia Standard Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Ein Asia Standard-RSI-Wert von 50 gilt als "Neutral". Der RSI25 für Asia Standard beträgt 57,89, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Asia Standard untersucht und festgestellt, dass die Stimmung überwiegend negativ war. Außerdem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Asia Standard in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt von Asia Standard für die letzten 200 Handelstage bei 0,54 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs mit 0,44 HKD deutlich darunter liegt (-18,52 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,45 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Asia Standard daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Asia Standard in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf Sentiment und Buzz. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Asia Standard wurde in unwesentlichem Maße mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Asia Standard daher ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf den genannten Kriterien.

