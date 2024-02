Asia Standard Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Bei der Asia Standard gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die das Stimmungsbild beeinflussen könnten. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Asia Standard-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,51 HKD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,395 HKD lag, was einem Unterschied von -22,55 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,43 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs von darunter (-8,14 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Kommentare und Beiträge zu Asia Standard veröffentlicht. Dadurch wird die Anleger-Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 53,13 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem Wert von 54 für 25 Tage ein neutrales Signal an, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" führt.