Asia Pioneer Entertainment Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Beziehung. Bei Asia Pioneer Entertainment betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert ebenfalls neutral bei 55,56 und erhält daher die gleiche Einstufung. Insgesamt wird Asia Pioneer Entertainment daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls neutral, basierend auf einer Auswertung der Kommentare der letzten zwei Wochen. Die Mehrheit der Themen rund um die Aktie war neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Asia Pioneer Entertainment eine Rendite von 32,26 Prozent erzielt, was mehr als 37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" ist die Rendite mit 37,81 Prozent deutlich höher als der Branchendurchschnitt von -5,55 Prozent. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,04 HKD, was 10 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,05 HKD, was 12 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs liegt. Dadurch erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Asia Pioneer Entertainment-Aktie aufgrund der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.