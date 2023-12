Asia Pioneer Entertainment Aktie: Reagiert die Aktie?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen wurde auch die Aktie von Asia Pioneer Entertainment intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Diese neutralen Entwicklungen führen insgesamt zu einer Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 2,7, was 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Nach aktueller Sichtweise ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse konnte Asia Pioneer Entertainment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,26 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +35,09 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die im Durchschnitt um -2,83 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,12 Prozent verzeichnen konnte, liegt Asia Pioneer Entertainment mit einer Überperformance von 34,37 Prozent deutlich vorne. Aufgrund dieser starken Leistung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Asia Pioneer Entertainment liegt aktuell bei 75, was als überkauft gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der Analyse auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein RSI-Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".